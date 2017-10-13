Главу Amazon Studios обвинили в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава продюсерской компании Amazon Studios Рой Прайс отправлен в принудительный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми выступила дочь знаменитого писателя-фантаста Филипа Дика, сообщает издание Variety.

Скандал в подразделении сетевого гиганта произошел на волне обсуждения ситуации в другой продюсерской компании Weinstein Company, глава которой Харви Вайнштейн был уволен, после того как всплыли неприглядные детали его отношений с женщинами, планирующими карьеру в голливудской индустрии.

Вслед за признаниями многих представительниц шоу-бизнеса продюсер Айза Хэкетт (Isa Hackett) рассказала, как в 2015 году Прайс склонял ее к интимной близости, используя грубые выражения.

Хэккет является дочерью фантаста Филипа Дика (скончался в 1982 году). В Amazon Studios снимали сериал по его роману "Человек в высоком замке", а Хэккет выступала исполнительным продюсером проекта. По данным издания, Прайс, преследуя женщину своими шутками, использовал в непристойной форме фамилию ее отца.

Amazon также сообщила изданию, что, помимо отстранения от должности Прайса, компания рассмотрит целесообразность дальнейшего участия в совместных проектах с Weinstein Company.