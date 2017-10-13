В Калифорнии в результате пожаров погибло более 30 человек

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 31 человека, сообщает шериф округа Сонома Роберт Джордано.

"Общее число жертв составило 17 человек. Это в нашем округе", — сказал Джордано.

Ранее стало известно о восьми погибших в округе Мендосино, четырех в округе Напа и двоих – в Юбе. В совокупности пожары унесли жизни 31 человека.

В настоящий момент пожарные зафиксировали в штате 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью почти 700 квадратных километров. Местные власти сообщили, что команды спасателей все еще не могут добраться до многих районов. По их мнению, число пострадавших и пропавших будет расти.