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"Рады возвратить": Госдеп вернет России снятые с дипобъектов флаги

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (126)
05:2113.10.2017
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© Фото : аккаунт МИД РФ в TwitterЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом. Архивное фотоЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом. Архивное фото
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Госдепартаменте США заявили о готовности вернуть снятые с захваченных дипломатических миссий в Вашингтоне и Сан-Франциско российские флаги. Об этом РИА Новости сообщил чиновник ведомства.
Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно", — сказал он.

Дым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско
© AP Photo / Eric Risberg
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В среду американские власти сняли российские государственные символы с захваченных консульских зданий в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне.

Госдеп заявил о законности действий

Как рассказала журналистам официальный представитель американского дипломатического ведомства Хезер Науэрт, американские власти считают законным снятие флагов России. Дипломат отметила, что к российским государственным символам отнеслись с уважением. По словам Науэрт, флаги были аккуратно сняты. Официальный представитель также заявила, что американские власти готовы отдать флаги российской стороне.

"Снять флаг с собственности, которую им надо было освободить — законно это или нет? Это вопрос. Думаю, это вполне уважительные действия — снять флаг, свернуть его, хранить его для правительства этой страны и отдать обратно. В мире есть много стран, которые не позаботились бы подобным образом относительно другой страны", — отметила Науэрт.

Здание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : страница МИД РФ в Twitter
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Официальный представитель также заявила, что ей не известно, почему российские флаги были сняты с российских дипоьбъектов в США.

"Я не знаю", — сказала Науэрт, отвечая на вопрос журналистов.

Она добавила, что она не располагает информацией о причинах такой ситуации.

Реакция российских властей

Российские власти резко отреагировали на срыв флагов с дипломатических объектов России в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия американской стороны недружественными и направленными на подрыв отношений.

"Президент Путин в данном случае, нет сомнений, будет делать то, что в интересах РФ", — сообщил Песков.

Сотрудник Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США у входа в Генеральное консульство России в Сан-Франциско, США. 3 октября 2017
© REUTERS / Stephen Lam
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В МИД также не оставили без внимания произошедшее с флагами. Глава ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем Тиллерсоном и заявил ему, что американские чиновники устраивают "произвол", направленный на подрыв двусторонних отношений.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова расценила инцидент как "надругательство над государственным символом" и также отметила, что действия Вашингтона сознательно наносят урон отношениям с Россией.

В российском посольстве сообщили, что флаги сняли не только с консульских объектов в Сан-Франциско, но и с торгового представительства в Вашингтоне. Сам торговый представитель Александр Стадник счел этот жест провокацией.

"Снятие флагов — это откровенная провокация. Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", — отметил Стадник.

Люди на крыше здания Генерального консульства России в Сан-Франциско
© REUTERS / Stephen Lam
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Кроме того, в Госдуме потребовали расследования инцидента со снятием российских флагов и призвали международных правозащитников и парламентариев из других стран обратить внимание на "криминальные действия" американских властей.

"Действия госдепартамента дискредитируют это ведомство, выглядят крайне недружественно, а данные объяснения звучат нелепо… Мы требуем, чтобы флаги были незамедлительно возвращены на здания наших дипломатических представительств в США", — заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

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