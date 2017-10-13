В Венесуэле раскрыли данные о получении Мадуро денег от известной компании

МЕХИКО, 13 окт – РИА Новости. Смещенная с поста генпрокурора Венесуэлы Луиса Ортега Диас опубликовала на своем сайте показания главы представительства скандально известной строительной компании Odebrecht о получении нынешним президентом страны Николасом Мадуро 35 миллионов долларов на свою предвыборную кампанию.

Речь идет о выборах 2013 года, прошедших после смерти президента Уго Чавеса. Тогда ставленник Чавеса Мадуро в сложной борьбе победил своего основного конкурента от оппозиции Энрике Каприлеса с разницей чуть более 1%.

Запись показаний Эузенандо Празереша ди Асеведу сделана еще в декабре 2016 года во время его официального допроса в прокуратуре Бразилии. "Меня нашел представитель Мадуро, венесуэлец Америко Мата, которого я знал несколько лет, и попросил о вкладе, помощи в кампанию Мадуро от нашего бизнеса. Он просил 50 миллионов долларов, но я согласился заплатить 35 миллионов долларов", — заявил на записи Празереш.

По его словам, взамен он попросил, чтобы Мадуро в случае победы продолжил рассматривать проекты компании в Венесуэле как важнейшие. "Господин Америко мне дал гарантию, что, если Мадуро победит, он продолжит относиться к проектам Odebrecht как к приоритетным, в том числе для сохранения имиджа президента Чавеса", — отметил Празереш. Проекты Odebrecht в Венесуэле были начаты именно при прошлом президенте.

Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.

Odebrecht — один из основных подрядчиков бразильского энергетического гиганта Petrobras. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о коррупции в Petrobras.