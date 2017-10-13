В Калифорнии возросло число жертв природных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 13 окт — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 29 человек, сообщили местные власти.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

"Мы находили полностью нетронутые тела и тела, от которых остался только пепел и кости. Простите, что я говорю об этом, но это то, с чем мы столкнулись", — заявил журналистам глава полиции округа Сонома Роберт Джиордано.

К настоящему моменту в штате насчитывается 29 жертв пожаров: 15 погибших в округе Сонома, восемь в округе Мендосино, четыре в округе Напа и две – в Юбе.

Пожарные зафиксировали в штате 22 крупных очага. В общей сложности выгорела территория площадью почти 700 квадратных километров. Местные власти сообщили, что команды спасателей все еще не могут добраться до многих районов. По их мнению, число пострадавших и пропавших будет расти.