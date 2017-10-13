В США россиянку обвиняют в похищении собственного ребенка

ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Гражданку России в американском штате Канзас обвиняют в похищении собственной дочери, которую она увезла в РФ, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев.
По его словам, речь идет о гражданке РФ Богдане Осиповой, которую задержали в США несколько дней назад.
Генконсул отметил, что российские дипломаты находятся в постоянной связи с Осиповой и ее адвокатом и оказывают необходимую помощь. В частности, удалось добиться улучшения условий содержания россиянки под стражей.
По некоторым данным, россиянке, у которой есть и американское гражданство, грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.
Согласно судебной базе данных, процесс проходит в городе Уичито в штате Канзас. Осипова фигурирует под фамилией своего бывшего мужа Мобли.
Согласно решению американского суда, дети, которые являются гражданами США, после развода родителей должны были остаться с отцом.