Украинские силовики подтвердили столкновение с машиной спецмиссии ОБСЕ

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Украинские силовики подтвердили столкновение между транспортным средством Нацгвардии и автомобилем спецмиссии ОБСЕ на автодороге Орловка-Уманское Донецкой области, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

Ранее в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что кортеж замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александра Хуга попал в ДТП в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, столкнувшись с бронетранспортером силовиков, никто не пострадал.

"Во время встречного разъезда на автодороге Орловка — Уманское Донецкой области произошло столкновение между военным транспортным средством Национальной гвардии Украины и автомобилем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации участники ДТП претензий друг к другу не имеют", — говорится в сообщении.