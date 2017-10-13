В Госдепе не смогли объяснить снятие флагов с российских дипобъектов

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Представитель Госдепа Хезер Науэрт не известно, почему с закрытых объектов российской дипсобственности сняли флаги. Об этом дипломат заявила журналистам на брифинге.

"Я не знаю", — сказала Науэрт.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, представитель Госдепа игнорировала вопросы журналистов. Однако под нажимом прессы Науэрт все же рассказала, что у нее нет информации о причинах такой ситуации с российскими государственными символами.

Ранее в американском дипломатическом ведомстве заявили, что США считают законным снятие флагов с российских консульских объектов в США. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил американскому госсекретарю Рексу Тиллерсону, что подобные действия являются неприемлемыми. Также официальный представитель МИД Мария Захарова назвала враждебной акцией срыв флагов с дипломатических объектов.