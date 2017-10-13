В США рассказали о применении пятой статьи Устава НАТО в случае удара КНДР

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Вашингтон пока не рассматривает вопрос о применении 5-й статьи устава НАТО, предполагающей ответ всех участников альянса при нападении на одного из них, в случае удара со стороны КНДР, заявила в четверг постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Пятая статья устава НАТО предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса является нападением на альянс в целом.

В ходе интервью газете Washington Post ее спросили о возможности применения данной статьи о коллективной безопасности. "Я думаю, должно быть сделано много шагов до тех пор, как мы достигнем этой точки", — сказала Хатчисон. По ее словам, "это зависит от многих обстоятельств".

Как подчеркнула Хатчисон, "мы не должны вести себя гипотетически в отношении 5-й статьи, мы должны четко знать, что происходит".

При этом представитель США назвала "очевидным, что КНДР, которая испытывает ракеты, представляет собой общую угрозу".

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.