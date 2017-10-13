Небензя рассказал о ежегодных тратах России на гуманитарные операции

ООН, 13 окт — РИА Новости. Россия ежегодно тратит около 120 миллионов долларов на проведение гуманитарных операций в мире, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствие более 110 государствам, направив, в общей сложности свыше 650 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около 120 миллионов долларов", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме голода как угрозе миру и безопасности.

Дипломат отметил, что одним из ключевых каналов оказания помощи нуждающимся для России является Всемирная продовольственная программа (ВПП ООН). Также работа ведется по линии международной организации гражданской обороны.

"В 2017 году получателями российской продовольственной помощи по линии ВПП стали Таджикистан, Киргизия, КНДР, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак, Иордания", — отметил Небензя.