Небензя рассказал о ежегодных тратах России на гуманитарные операции

ООН, 13 окт — РИА Новости. Россия ежегодно тратит около 120 миллионов долларов на проведение гуманитарных операций в мире, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствие более 110 государствам, направив, в общей сложности свыше 650 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около 120 миллионов долларов", — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме голода как угрозе миру и безопасности.
"В 2017 году получателями российской продовольственной помощи по линии ВПП стали Таджикистан, Киргизия, КНДР, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак, Иордания", — отметил Небензя.