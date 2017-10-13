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Минобороны предупредило об угрозе американских противоракет

01:5713.10.2017
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© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания ракеты в США. Архивное фотоИспытания ракеты в США. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минобороны России предупредило, что к 2022 года количество противоракет американской системы ПРО, которое, по мнению представителей военного ведомства, представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, составит более тысячи единиц.

Настоящая угроза

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© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Как заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН, возможности огневых средств системы ПРО США с учетом работ по их модернизации представляют угрозу для российского потенциала сдерживания.

Представитель военного ведомства также сообщил, что на территории Европы развернуто более 60 таких противоракет, в то время как около 150 противоракет развернуто в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО".

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", — добавил Емельянов.

В российском военном ведомстве также рассказали, зачем США наращивают ПРО. По мнению представителя Минобороны, Вашингтон намерен создать необходимые условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками. Однако российские военные предупредили, что это может иметь серьезные последствия в сфере безопасности.

Комплексы глобального мгновенного удара

Бомбардировщик ВВС США. Архивное фото
CC0 / United States government work /
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Представитель Минобороны также заявил, что США приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По словам Емельянова, американские военные разрабатывают данные комплексы в рамках реализации концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений.

По мнению представителя Минобороны, "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".

Емельянов также заявил о взаимосвязи планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара.

"При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", — отметил он.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что США, создавая средство мгновенного глобального удара, стремится разрушить сложившийся баланс сил, а также обеспечить глобальное стратегическое доминирование.

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© AP Photo / Ahn Young-Joon
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Емельянов также рассказал об эффективности разведсредств американской ПРО. По словам представителя Минобороны, эти средства не только могут обнаружить старт российских ракет, но и дать целеуказания для перехвата их боевых блоков.

Угроза космической деятельности

В Министерстве обороны России также заявили, что разрабатывающаяся американская система ПРО несет угрозы космической деятельности и не дает добиться демилитаризации космоса.

"Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе", — сообщил представитель Минобороны Емельянов.

Кроме того, в ведомстве рассказали о том, как могут измениться возможности американской системы противоракетной обороны с помощью низкоорбитальных средств обнаружения баллистических ракет.

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"За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень", — добавил Емельянов

Вводят в заблуждение

По словам Емельянова, США также используют нереальные сценарии работы ПРО, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Представитель Минобороны отметил, что это приводит к тому, что реальные возможности средств ПРО сложно оценить в такой ситуации.

Емельянов добавил, что российские военные многократно призывали американских коллег обратить внимание на опасность, которая исходит от глобальной системы ПРО для стратегического баланса в мире. Однако, по словам представителя военного ведомства, США игнорируют аргументы российской стороны.

Ракетный паритет
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