Минобороны предупредило об угрозе американских противоракет

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минобороны России предупредило, что к 2022 года количество противоракет американской системы ПРО, которое, по мнению представителей военного ведомства, представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, составит более тысячи единиц.

Настоящая угроза

Как заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН, возможности огневых средств системы ПРО США с учетом работ по их модернизации представляют угрозу для российского потенциала сдерживания.

Представитель военного ведомства также сообщил, что на территории Европы развернуто более 60 таких противоракет, в то время как около 150 противоракет развернуто в составе Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента ПРО".

"По нашим оценкам, к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", — добавил Емельянов.

В российском военном ведомстве также рассказали, зачем США наращивают ПРО. По мнению представителя Минобороны, Вашингтон намерен создать необходимые условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками. Однако российские военные предупредили, что это может иметь серьезные последствия в сфере безопасности.

Комплексы глобального мгновенного удара

Представитель Минобороны также заявил, что США приступили к разработке перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По словам Емельянова, американские военные разрабатывают данные комплексы в рамках реализации концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений.

По мнению представителя Минобороны, "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".

Емельянов также заявил о взаимосвязи планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара.

"При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", — отметил он.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что США, создавая средство мгновенного глобального удара, стремится разрушить сложившийся баланс сил, а также обеспечить глобальное стратегическое доминирование.

Угроза космической деятельности

Емельянов также рассказал об эффективности разведсредств американской ПРО. По словам представителя Минобороны, эти средства не только могут обнаружить старт российских ракет, но и дать целеуказания для перехвата их боевых блоков.

В Министерстве обороны России также заявили, что разрабатывающаяся американская система ПРО несет угрозы космической деятельности и не дает добиться демилитаризации космоса.

"Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе", — сообщил представитель Минобороны Емельянов.

Кроме того, в ведомстве рассказали о том, как могут измениться возможности американской системы противоракетной обороны с помощью низкоорбитальных средств обнаружения баллистических ракет.

Вводят в заблуждение

"За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень", — добавил Емельянов

По словам Емельянова, США также используют нереальные сценарии работы ПРО, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. Представитель Минобороны отметил, что это приводит к тому, что реальные возможности средств ПРО сложно оценить в такой ситуации.

Емельянов добавил, что российские военные многократно призывали американских коллег обратить внимание на опасность, которая исходит от глобальной системы ПРО для стратегического баланса в мире. Однако, по словам представителя военного ведомства, США игнорируют аргументы российской стороны.