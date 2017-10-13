На юге Швеции в результате стрельбы пострадали четыре человека

СТОКГОЛЬМ, 13 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Четыре человека доставлены в больницу, предположительно, с огнестрельными ранениями после стрельбы в центральной части города Треллеборг на юге Швеции.

"Четыре человека доставлены машинами скорой помощи в больницы городов Мальме и Лунд", — говорится в сообщении для прессы полиции Треллеборга.

По данным полиции, стрельба, вероятно, произошла в центральной части города, сообщение об этом поступило в четверг 22.30 (23.30 мск).

Отмечается, что все пострадавшие – мужчины. Подробностей о ранениях и о состоянии пострадавших пока не сообщается. Место происшествия оцеплено для проведения экспертизы.