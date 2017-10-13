На Украине вступил в силу закон об увеличении доли украинского языка на ТВ

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении вступает в силу на Украине. Власти страны надеются, что это позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. В Госдуме РФ назвали это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины.

Суть закона



Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения. Нацсовет по ТВ на Украине уже предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений.

Первые попытки увеличить использование украинского языка на телевидении были предприняты еще при президенте Викторе Ющенко. В 2006 году было введено обязательное дублирование фильмов на украинский язык. Тогда это вызвало протесты со стороны зрителей и прокатчиков. В 2010 году во времена президентства Виктора Януковича обязательное дублирование фильмов на украинский язык отменили, однако в кинотеатрах по-прежнему демонстрируются фильмы исключительно с украинским переводом, русскоязычные фильмы не дублируются, но сопровождаются субтитрами на государственном языке.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Раду начали вносить инициативы, направленные на фактическое вытеснение русского языка из культурной жизни.

За последний год на Украине была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

В ноябре 2016 года на Украине были введены квоты на трансляцию по радио песен на украинском языке. В течение первого года действия изменений должна быть обеспечена трансляция 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная рада решила продолжить эту практику и для телевидения.

Принятый 23 мая Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Нормы закона не будут распространяться на иностранных вещателей. При этом для тех вещателей, которые не готовы сразу выполнить все требования закона, предусмотрен переходный период — один год.

"Важно, чтобы на украинском телевидении преобладал именно украинский контент. Это, прежде всего, касается фильмов, сериалов. На сегодня эта задача кажется очень сложной, но и защита украинского языка на ТВ, радио, в образовании когда-то казалась также нереальной", — считает депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослав Дубневич.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий также назвал принятое парламентом решение историческим. По его мнению, закон о квотах позволит создать "по-настоящему украинское телевидение". Как полагает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, следующим шагом после введения квот на украинский язык на телевидении должно стать принятие нового закона о языках, который будет предусматривать квоты на использование иностранных языков в стране.

Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания с момента вступления закона в силу начнет отслеживать телеканалы страны на предмет соблюдения квоты на украинский язык в эфире.

"Уже с первых дней вступления в силу закона Национальный совет тщательно будет отслеживать, как телевизионные вещатели выполняют новые нормы законодательства… Национальный совет будет мониторить все телеканалы — и общенациональные, и региональные, и местные. Более пристальное внимание будет уделено в первую очередь тем вещателям, в эфирах которых до сих пор звучало меньше всего украинского языка", — говорится в сообщении регулятора.

Нацсовет обращает внимание телекомпаний на необходимость неукоснительного выполнения законодательных изменений и просит принять соответствующие меры для того, чтобы закон исполнялся должным образом и в полном объеме. За нарушение норм закона о квотах предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Ущемляет права граждан



Депутаты "Оппозиционного блока" попытались инициировать отмену закона о квотах на украинский язык на ТВ, так как, по их мнению, документ нарушает конституцию Украины и был принят с грубым нарушением регламента Рады. Однако это предложение не нашло поддержки в украинском парламенте.

Украинский телеканал "Интер" также выступал против закона о языковых квотах на ТВ.

"Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам — украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку", — говорится в заявлении телеканала.

В тоже время согласно данным социологического опроса украинского фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, почти 50% украинцев поддерживают введение квот на украинский язык на ТВ. На вопрос, как вы относитесь к введению властями Украины квот на украинский язык на телевидении, 27,5% опрошенных ответили, что полностью поддерживают это решение, и 21,3% — преимущественно его поддерживают (вместе 48,8%). При этом 11,2% респондентов заявили, что преимущественно не поддерживают квоты на телевидении, 12,5% — категорически против них.

"Крестовый поход" против русского языка



Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала принятый Радой закон о квотах на ТВ, назвав его тоталитарным произволом украинских властей, которые, по словам депутата, вводят насильственный запрет на русский язык.

"Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык. Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем", — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, введение квот означает начало "идеологической войны" украинских элит с русскоязычным населением Украины.

"Украинская элита просто помешалась на крестовых походах против русского языка… Против новой языковой политики выступают даже украинские телеканалы и известные общественники, но официальному Киеву — "как с гуся вода", в итоге, не сумев разбомбить Донбасс и заблокировать Крым, украинская элита нашла нового врага в лице русскоязычного населения", — заявил Бальбек РИА Новости.