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На Украине вступил в силу закон об увеличении доли украинского языка на ТВ

01:3413.10.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Закон об увеличении до 75% доли государственного языка на телевидении вступает в силу на Украине. Власти страны надеются, что это позволит популяризировать украинский язык. При этом оппозиция в Раде считает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. В Госдуме РФ назвали это решение тоталитарным произволом и началом "идеологической войны" с русскоязычным населением Украины.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Против принятия этого документа также выступали журналисты крупнейшего украинского общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон вредит развитию украинского телевидения. Нацсовет по ТВ на Украине уже предупредил телеканалы о мониторинге эфира на предмет украинского языка и применении штрафов в случае нарушений.

Суть закона

Первые попытки увеличить использование украинского языка на телевидении были предприняты еще при президенте Викторе Ющенко. В 2006 году было введено обязательное дублирование фильмов на украинский язык. Тогда это вызвало протесты со стороны зрителей и прокатчиков. В 2010 году во времена президентства Виктора Януковича обязательное дублирование фильмов на украинский язык отменили, однако в кинотеатрах по-прежнему демонстрируются фильмы исключительно с украинским переводом, русскоязычные фильмы не дублируются, но сопровождаются субтитрами на государственном языке.

После госпереворота на Украине в 2014 году в Раду начали вносить инициативы, направленные на фактическое вытеснение русского языка из культурной жизни.

За последний год на Украине была запрещена демонстрация более 100 фильмов и телесериалов из России, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В ноябре 2016 года на Украине были введены квоты на трансляцию по радио песен на украинском языке. В течение первого года действия изменений должна быть обеспечена трансляция 25% песен на украинском языке от общего объема контента. В течение второго года эта доля составит 30%, на третий год — 35%. Верховная рада решила продолжить эту практику и для телевидения.

Принятый 23 мая Радой закон устанавливает, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00. Законом предлагается для региональных телеорганизаций установить обязательную долю на уровне 60%. При этом фильмы и передачи, которые не является собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на украинском языке, должны быть с субтитрами на государственном языке.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Закон также предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Нормы закона не будут распространяться на иностранных вещателей. При этом для тех вещателей, которые не готовы сразу выполнить все требования закона, предусмотрен переходный период — один год.

"Важно, чтобы на украинском телевидении преобладал именно украинский контент. Это, прежде всего, касается фильмов, сериалов. На сегодня эта задача кажется очень сложной, но и защита украинского языка на ТВ, радио, в образовании когда-то казалась также нереальной", — считает депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Ярослав Дубневич.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий также назвал принятое парламентом решение историческим. По его мнению, закон о квотах позволит создать "по-настоящему украинское телевидение". Как полагает вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, следующим шагом после введения квот на украинский язык на телевидении должно стать принятие нового закона о языках, который будет предусматривать квоты на использование иностранных языков в стране.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
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Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания с момента вступления закона в силу начнет отслеживать телеканалы страны на предмет соблюдения квоты на украинский язык в эфире.

"Уже с первых дней вступления в силу закона Национальный совет тщательно будет отслеживать, как телевизионные вещатели выполняют новые нормы законодательства… Национальный совет будет мониторить все телеканалы — и общенациональные, и региональные, и местные. Более пристальное внимание будет уделено в первую очередь тем вещателям, в эфирах которых до сих пор звучало меньше всего украинского языка", — говорится в сообщении регулятора.

Нацсовет обращает внимание телекомпаний на необходимость неукоснительного выполнения законодательных изменений и просит принять соответствующие меры для того, чтобы закон исполнялся должным образом и в полном объеме. За нарушение норм закона о квотах предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Ущемляет права граждан

Депутаты "Оппозиционного блока" попытались инициировать отмену закона о квотах на украинский язык на ТВ, так как, по их мнению, документ нарушает конституцию Украины и был принят с грубым нарушением регламента Рады. Однако это предложение не нашло поддержки в украинском парламенте.

Украинский телеканал "Интер" также выступал против закона о языковых квотах на ТВ.

Глава МИД Украины Павел Климкин
© AP Photo / Ronald Zak
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"Мы также категорически против данного закона, который практически запрещает использование в телевизионном эфире Украины любых языков, кроме украинского. И вопрос не в отношении к языкам — украинскому или русскому. Вопрос в отношении к правам человека. Этот закон нарушит права миллионов граждан Украины, для которых русский язык является родным. А также он нарушит права носителей других региональных языков, которых, помимо русского, в Украине 17. Кроме того, этот закон вносит раскол в общество, нагнетает и без того напряженную обстановку", — говорится в заявлении телеканала.

В тоже время согласно данным социологического опроса украинского фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра имени Разумкова, почти 50% украинцев поддерживают введение квот на украинский язык на ТВ. На вопрос, как вы относитесь к введению властями Украины квот на украинский язык на телевидении, 27,5% опрошенных ответили, что полностью поддерживают это решение, и 21,3% — преимущественно его поддерживают (вместе 48,8%). При этом 11,2% респондентов заявили, что преимущественно не поддерживают квоты на телевидении, 12,5% — категорически против них.

"Крестовый поход" против русского языка

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая жёстко раскритиковала принятый Радой закон о квотах на ТВ, назвав его тоталитарным произволом украинских властей, которые, по словам депутата, вводят насильственный запрет на русский язык.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"Трудно назвать законом тоталитарный произвол украинской власти, которая, по сути, вводит насильственный запрет на русский язык. Жаль, что своими действиями они оскорбляют, а не прославляют украинский язык, делая его насильственным крепостным бременем", — приводит слова Яровой её пресс-служба.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, введение квот означает начало "идеологической войны" украинских элит с русскоязычным населением Украины.

"Украинская элита просто помешалась на крестовых походах против русского языка… Против новой языковой политики выступают даже украинские телеканалы и известные общественники, но официальному Киеву — "как с гуся вода", в итоге, не сумев разбомбить Донбасс и заблокировать Крым, украинская элита нашла нового врага в лице русскоязычного населения", — заявил Бальбек РИА Новости.

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