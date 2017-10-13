Климкин прокомментировал решение ПАСЕ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение ПАСЕ по закону об образовании Украины не является ни победой, ни поражением.

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.

"Решение ПАСЕ сегодня — не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии работаем. Мы еще не доказали этническим общинам всех преимуществ закона", — написал Климкин в Twitter.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.