В США опровергли сообщения о новой хакерской атаке

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бюро кредитных историй Equifax в США опровергло данные о новых хакерских атаках.
"Несмотря на преждевременные сообщения СМИ, Equifax подтверждает, что ее системы не были взломаны и что данная проблема не повлияла на работу онлайн-службы по урегулированию споров", — говорится в заявлении бюро.
В сентябре Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Позднее компания сообщила, что хакеры похитили данные 145,5 миллиона человек.
Помимо этого, во вторник компания сообщила, что во время взлома хакеры атаковали файл, содержащий 15,2 миллиона записей, связанных с клиентами в Британии.
Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.