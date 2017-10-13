В США опровергли сообщения о новой хакерской атаке

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Бюро кредитных историй Equifax в США опровергло данные о новых хакерских атаках.

"Несмотря на преждевременные сообщения СМИ, Equifax подтверждает, что ее системы не были взломаны и что данная проблема не повлияла на работу онлайн-службы по урегулированию споров", — говорится в заявлении бюро.

Ранее ряд СМИ сообщили о возможном взломе систем бюро, который привел к закрытию одного из онлайн-сервисов Equifax.

В сентябре Equifax сообщила, что с мая по июль 2017 года злоумышленники использовали уязвимость в системе безопасности приложения на веб-сайте компании и получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и в ряде случаев к номерам водительских удостоверений. Позднее компания сообщила, что хакеры похитили данные 145,5 миллиона человек.

Помимо этого, во вторник компания сообщила, что во время взлома хакеры атаковали файл, содержащий 15,2 миллиона записей, связанных с клиентами в Британии.

Глава Equifax Ричард Смит уже принес свои извинения клиентам. Позднее компания сообщила об увольнении руководителей службы информации и безопасности. В Equifax обещают, что расследование инцидента, о котором стало известно еще 29 июля, будет закончено в кратчайшие сроки. Компания сотрудничает с ФБР, которое ведет расследование атаки.

Equifax имеет представительства в 24 странах, численность его сотрудников составляет почти 10 тысяч человек.