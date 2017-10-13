ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания MGM Resorts отрицает, что ее сотрудники слишком поздно вызвали полицию при массовой стрельбе 2 октября в Лас-Вегасе из окна отеля, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении компании.
Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 2 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, которая принадлежит MGM Resorts. Источник, знакомый с ходом следствия, заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что работники гостиницы сообщили о стрельбе с опозданием на шесть минут. Это могло повлиять на масштаб трагедии.
При этом гостиница заявила, что данные полиции основываются на предварительных неверных расчетах сотрудников отеля. "В настоящее время мы уверены, что заявленное в этом докладе время неверное. Мы знаем, что стрельба началась либо в то самое время, либо не позднее чем через 40 секунд после того, как (охранник) Хесус Кампос впервые сообщил о стрельбе по радиосвязи. Офицеры полиции находились в здании вместе с вооруженной службой безопасности Mandalay Bay, когда Кампос в первый раз сообщил о стрельбе по радио. Эти офицеры и вооруженные сотрудники безопасности немедленно отправились на 32-й этаж", — заявили в компании.