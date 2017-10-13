ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания MGM Resorts отрицает, что ее сотрудники слишком поздно вызвали полицию при массовой стрельбе 2 октября в Лас-Вегасе из окна отеля, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении компании.

Стивен Пэддок убил 58 и ранил около 500 человек 2 октября на концерте в Лас-Вегасе. Он вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay, которая принадлежит MGM Resorts. Источник, знакомый с ходом следствия, заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что работники гостиницы сообщили о стрельбе с опозданием на шесть минут. Это могло повлиять на масштаб трагедии.

Согласно официальным данным, Пэддок сначала выпустил около 200 пуль в постучавшего в дверь номера невооруженного охранника гостиницы, который по счастливой случайности отделался лишь ранением в ногу. Через шесть минут после этого Пэддок открыл стрельбу. Полиции понадобилось больше часа на то, чтобы проникнуть в номер и убедиться, что Пэддок уже мертв.

При этом гостиница заявила, что данные полиции основываются на предварительных неверных расчетах сотрудников отеля. "В настоящее время мы уверены, что заявленное в этом докладе время неверное. Мы знаем, что стрельба началась либо в то самое время, либо не позднее чем через 40 секунд после того, как (охранник) Хесус Кампос впервые сообщил о стрельбе по радиосвязи. Офицеры полиции находились в здании вместе с вооруженной службой безопасности Mandalay Bay, когда Кампос в первый раз сообщил о стрельбе по радио. Эти офицеры и вооруженные сотрудники безопасности немедленно отправились на 32-й этаж", — заявили в компании.