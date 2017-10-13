В Китае родители устроили массовую драку из-за детской игрушки

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Китае отцы нескольких семейств устроили потасовку из-за игрушки, которую не поделили их дети. Видео инцидента опубликовано на портале Youku.

По информации Daily Mail, случай произошел в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. На кадрах видно, как группа мужчин дерется в игровой зоне, при этом в ход идет все, что попадается под руку. Причиной потасовки стал спор о том, кому принадлежит детская игрушка.

Через некоторое время охранникам торгового центра удалось остановить драку. Серьезных травм дебоширы не получили.