ООН, 12 окт — РИА Новости. Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара, заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

"Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара", — сказал он.

Он отметил, что "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".

"Взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна. При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", — заявил Емельянов.

Он подчеркнул, что "создание средств мгновенного глобального удара — еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".

Емельянов указал также на то, что разведсредства американской ПРО способны не только обнаружить старт российских ракет, но и дать целеуказания для перехвата их боевых блоков. Возможности огневых средств системы ПРО США с учетом их модернизации представляют угрозу для российского потенциала сдерживания, подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Американская система угрожает также безопасности в космосе, отметил Емельянов. По его словам, противоракетные возможности США выйдут на новый уровень в результате наращивания низкоорбитальной системы обнаружения: данные будут передаваться с космического аппарата на борт противоракеты.