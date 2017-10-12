Минобороны: разведсредства ПРО США могут перехватывать российские ракеты

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Разведсредства ПРО США уже обеспечивают не только обнаружение старта российских МБР, но и выдачу целеуказаний для перехвата их боевых блоков, заявил представитель МО РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН.

"Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", — сказал он.