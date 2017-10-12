Бывшая жена Шредера рассказала о впечатлениях от встреч с Путиным

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Немецкий политик, кандидат от СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) на нынешних земельных выборах в Нижней Саксонии Дорис Шрёдер-Кёпф рассказала в интервью Sputnik о своих беседах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Шрёдер-Кёпф с 1997 года замужем за Герхардом Шрёдером (с октября 1998 года по ноябрь 2005 — федеральный канцлер Германии). Однако в 2016 году супруги заявили о начале процедуры развода.

"Когда мы первый раз собрались в приватном кругу, чтобы посидеть вместе подольше, чем обычно принято, мы, откровенно говоря, проболтали всю ночь, обсуждая внутри- и внешнеполитические темы. Он (Путин — ред.) очень разносторонний и очень умный человек, который — и это мне очень импонирует — абсолютно восприимчив к критике. Эта ночь и эти разговоры останутся для меня прекрасным воспоминанием", — сообщила Шрёдер-Кёпф.