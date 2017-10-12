США считают законным снятие флагов с российской дипсобственности

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. США считают законным снятие флагов с закрытой российской дипсобственности, заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она заявила что к российским государственным символам отнеслись с уважением. По ее словам, их аккуратно сняли и готовы отдать российской стороне. Науэрт добавила, что ни одна страна в мире не относится к своему флагу и флагам других государств с таким уважением, как США.

"Снять флаг с собственности, которую им надо было освободить — законно это или нет? Это вопрос. Думаю, это вполне уважительные действия — снять флаг, свернуть его, хранить его для правительства этой страны и отдать обратно. В мире есть много стран, которые не позаботились бы подобным образом относительно другой страны", — отметила Науэрт.

На вопрос американского журналиста, как госдепартамент реагирует на готовность России оспорить в суде отъем зданий, Науэрт заявила, что "удивлена подобными вопросами" и что корреспондент "как попугай повторяет то, что говорят русские".

Накануне представители американских властей сорвали флаги со зданий закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско. Госдеп подтвердил эту информацию и заявил,что США готовы вернуть флаги российской стороне.

Глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с Тиллерсоном заявил о неприемлемости действий американских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, в свою очередь, назвала ситуацию с российскими государственными символами враждебной акцией.