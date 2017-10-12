СМИ: Вайнштейн прибыл в Аризону для лечения от "сексуальной зависимости"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в домогательствах, прибыл в американский штат Аризона для лечения от "сексуальной зависимости", сообщает издание TMZ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщается, в команде продюсера велись долгие споры относительно того, где именно он пройдет лечение. Одним из вариантов были клиники в Европе.
Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался до женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.
Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу и Анджелину Джоли, также сообщили, что в начале своей карьеры подверглись домогательствам со стороны Вайнштейна.
Сам продюсер признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения.
Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.