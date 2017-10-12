Наращивание ПРО США грозит серьезными последствиями, считают в Минобороны

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США, наращивая ПРО, пытаются создать условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками, это грозит серьезными последствиями, заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН.

"Развертывание глобальной ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности. Наращивая противоракетные возможности, Соединенные Штаты стремятся получить стратегическое преимущество за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками. Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности", — сказал он.