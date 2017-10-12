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В Италии приняли закон о введении смешанной избирательной системы

22:2512.10.2017
(обновлено: 22:32 12.10.2017)
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© AFP 2017 / Andreas SolaroЗдание Палаты депутатов Италии в Риме. Архивное фотоЗдание Палаты депутатов Италии в Риме. Архивное фото
© AFP 2017 / Andreas Solaro

РИМ, 12 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Нижняя палата итальянского парламента после длительного обсуждения в четверг вечером одобрила законопроект о введении смешанной избирательной системы, по которой в начале следующего года в стране пройдут всеобщие выборы.

Демонстрации в Берлине против вхождения в бундестаг правой партии Альтернатива для Германии. 24 сентября 2017
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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Трансляция велась на Youtube-канале палаты парламента.

В поддержку высказались 375 парламентариев, против проголосовали 215 депутатов.

До последнего момента существовало опасение, что ряд депутатов из крупнейших парламентских фракций извлекут выгоду из процедуры секретного голосования и пустят законопроект под откос.

Обсуждение нового законопроекта натолкнулось на сильное противодействие парламентской оппозиции. Свидетельством этого стал тот факт, что правительство было вынуждено инициировать постановку вопроса о доверии в увязке с голосованием по первым трем законопроектам, получившим название Rosatellum.

Необходимость принятия нового избирательного закона была вызвана тем, что нынешний так называемый Italicum был принят в мае 2015 года и касался только выборов в нижнюю палату депутатов. Тогдашний премьер Маттео Ренци рассчитывал на победу на конституционном референдуме, который помимо прочего предусматривал ликвидацию верхней палаты парламента – Сената как выборного органа, и в итоге провалился.

Кроме того, в конце января Конституционный суд Италии признал ряд положений закона противоречащими конституции и, в частности, отменил проведение парламентских выборов в два тура.

Таким образом, в преддверии запланированных на начало следующего года выборов страна осталась без закона, по которому они должны быть проведены.

Rosatellum отменит "премию большинства", благодаря которой получившая на выборах по меньшей мере 40% голосов партия автоматически имеет право занять большинство кресел в Палате депутатов, и введет в стране смешанную избирательную систему. Проходной барьер установлен на уровне 3% для отдельных партий и 10% для коалиций. Треть парламентариев будут избираться по одномандатным округам, остальные пройдут по партийным спискам.

Новый закон крайне невыгоден для главной оппозиционной силы страны — "Движения 5 звезд". Согласно опросам общественного мнения, оно имеет примерно равные с Демократической партией рейтинги на уровне 30%, при этом, в отличие от нее, отказывается вступать в политические альянсы с кем бы то ни было.

Законопроект был принят благодаря союзу правящей Демократической партии с ее формальными оппонентами из правоцентристского лагеря – партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия", Лиги Севера, и "Братьев Италии".

Представители "Движения" являются главными противниками новой системы. Его кандидат на пост премьера страны Луиджи Ди Майо назвал Rosatellum "смертельным ударом по демократии". Один из руководителей движения Алессандро ди Баттиста емко охарактеризовал процедуру создания и принятия законопроекта как тошнотворную, отметив, что "так делал только Муссолини".

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