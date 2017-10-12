Геологическая служба США сообщила о сейсмической активности в КНДР

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 2,9 на территории КНДР.

Землетрясение было зафиксировано в 16.41 по времени UTC (19.41 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах северо-восточнее населенного пункта Сонджин-Пэгам в провинции Янгандо. Очаг залегал на глубине 5 километров.

"Оно произошло в районе проведения предыдущих испытаний КНДР. К настоящему моменту мы не можем достоверно подтвердить характер (природный или искусственный) этого явления", — говорится в сообщении, размещенном на сайте службы.

КНДР, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.