Вслед за США: Нетаньяху отдал указание готовить выход Израиля из ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился готовить выход страны из состава ЮНЕСКО параллельно с США.

Премьер дал соответствующее поручение МИД. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из ЮНЕСКО он поприветствовал, назвав его "смелым и высокоморальным".

"ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда. Вместо того чтобы сохранять историю, ЮНЕСКО ее искажает", — сообщила канцелярия главы правительства.

"После того, как США выходят, в основном, из-за преследования Израиля в ЮНЕСКО, на мой взгляд, следует выйти с ними немедленно", — заявил посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама-Коэн на своей странице в Facebook.

Госдепартамент в четверг уведомил ЮНЕСКО о выходе США из организации, связав свое решение с растущей задолженностью по членским взносам, необходимостью фундаментальной реформы в организации и "продолжающейся антиизраильской предвзятостью".

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Однако Вашингтон сохранит статус наблюдателя, чтобы "внести вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам".

Соединенные Штаты оказались платить взнос в организацию еще в 2011 году после включения Палестины в число ее членов. В этой связи они были впоследствии лишены права голоса. Доля США в бюджете ЮНЕСКО составляла порядка 22%.

В Вашингтоне неоднократно выступали с критикой организации, заявляя, что ЮНЕСКО занимает антиизраильскую позицию. Кроме того, по мнению США, ЮНЕСКО несет слишком большие административные расходы при недостаточной эффективности.

Заявление ЮНЕСКО

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в коммюнике, распространенном организацией, выразила сожаление по поводу решения Соединенных Штатов. Она заявила, что организация нужна США, как никогда.

По словам генерального директора ЮНЕСКО, еще в 2011 году, после решения о приостановлении финансового участия США в организации, она говорила о важности США и ЮНЕСКО друг для друга.

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркивает Бокова.

Генеральный директор также перечислила наиболее значимые моменты сотрудничества между ЮНЕСКО и США и заявила, что партнерство между ними "опиралось на фундамент общих ценностей".

Сожаление по поводу выхода Соединенных Штатов из организации высказал также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам, США играли ведущую роль в ЮНЕСКО со дня ее основания.

Реакция России

Некоторые российские представители уже прокомментировали решение США о выходе из организации. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выход Соединенных Штатов из Юнеско печальной новостью.

Посол по особым поручениям МИД России, экс-постпреда России при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, заявила, в свою очередь, что организация ничего не потеряет после того, как ее покинут Соединенные Штаты.

"С 2011 года они фактически не платят в бюджет организации. Это логичный шаг — тут надо было либо реструктурировать долг и реально платить в текущий бюджет, либо уходить из организации. Они решили уходить — это абсолютно в общей логике Трампа на сегодняшний день", — сказала Митрофанова.

Она также добавила, что ЮНЕСКО будет проще работать без США, так как, по ее словам, в последние годы они не приносили никакой пользы организации.

По словам Митрофановой, США в организации занимались исключительно поддержкой позиции Израиля и "придерживались определенных позиций в отношении тех стран, в которых их не устраивают режимы".

"Потрясение для ЮНЕСКО"

Генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, напротив, считает, что выход США из ЮНЕСКО станет большим потрясением для организации.

"Придется секвестировать бюджет. Думаю, это отразится и на штате организации, и на тех проектах, которые эта организация ведет. Думаю, что сейчас будут искаться возможности экономии или замещения американского взноса", — прогнозирует эксперт.

Эксперт также отметил, что в действиях США есть и "символический смысл". "Соединенные Штаты атаковали ЮНЕСКО десятилетиями, но при этом ни одна из предыдущих администраций все-таки не рискнула пойти на выход из организации. Потому что это, конечно, скандал, какие-то имиджевые потери, это сразу подвергать себя критике со всех сторон, становиться объектом различного рода нападок. И если действительно США такое решение приняли, они перешли определенную черту", — считает Кортунов.