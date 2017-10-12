В МИД России сожалеют о решении США выйти из ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. В МИД РФ сожалеют о выходе США из ЮНЕСКО, это решение усугубляет положение организации, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.

"Данное решение руководства США вызывает сожаление. Страна, которая стояла у истоков основания ЮНЕСКО, покидает ее в непростой для Организации момент, усугубляя своими действиями ее положение. При этом необходимо отметить, что США не платят взносы в регулярный бюджет Организации с 2011 года, что затрудняет работу Организации, срывает выполнение целого ряда важных проектов, Характерно, что заявление о выходе США из ЮНЕСКО прозвучало накануне решающего тура выборов нового Генерального директора Организации, которые в эти дни проходят в Париже", — говорится в документе.

Как указала Захарова, Россия последовательно выступает за универсальность ЮНЕСКО, где представлены все страны и континенты.

"Важно подчеркнуть, что мы сотрудничаем с американскими специалистами и экспертами в межправительственных и международных программах ЮНЕСКО — по гидрологии, океанографии, в сфере музейного дела, по проблематике профилактики экстремизма и радикализма посредством образования и др. Мы разделяем озабоченность многих стран чрезмерной политизацией ЮНЕСКО в последнее время. Надеемся, что новый Генеральный директор приложит все усилия для изменения сложившейся ситуации и сосредоточится на сугубо гуманитарной проблематике, что позволит продолжить полезное сотрудничество в областях компетенции ЮНЕСКО со всеми странами, в том числе с США", — добавила она

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