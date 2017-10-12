Президент Туниса продлил еще на месяц режим чрезвычайного положения

ТУНИС, 12 окт — РИА Новости. Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси принял решение продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на один месяц, распоряжение вступит в силу с пятницы, 13 октября, сообщается в заявлении правительства Туниса.

"Президент Эс-Себси после консультации с премьер-министром и спикером парламента объявил о продлении режима чрезвычайного положения на всей территории Тунисской республики на месяц, он вступит в силу в пятницу, 13 октября, и продлится до 11 ноября", — говорится в заявлении.

Такое решение было принято после истечения срока режима чрезвычайного положения, продленного 15 июня 2017 года на четыре месяца.

Режим ЧП в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.