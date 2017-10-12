Климкин надеется на продолжение обсуждения с Венгрией закона об образовании

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто выразил надежду, что Венгрия услышала аргументы Киева по закону об образовании и дискуссия о применении этого закона будет идти дальше.

По информации издания Magyar Nemzet, ранее Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании, принятого властями Украины. По его словам, закон нарушает принципы соглашения, поскольку лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в стране.

"У нас состоялся с Петером Сиярто откровенный разговор на основе аргументов, а не интерпретаций, на основе фактов, а не мифологии. Закон об образовании не направлен против какого-то меньшинства. Каждый соотечественник должен, кроме родного, усвоить и государственный язык. Украина не намерена закрывать школы, увольнять учителей", — приводит заявление Климкина на пресс-конференции в Будапеште пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

Министр напомнил, что для того, чтобы "дополнительно снять беспокойство венгерских коллег, мы передали закон на экспертизу в Венецианскую комиссию". Климкин заверил, что Киев открыт для конструктивного диалога, отметила Беца. "Надеюсь, наши аргументы были услышаны. Будем вести дискуссию об имплементации закона", — сказал глава МИД.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.