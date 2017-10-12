Экс-глава ПАСЕ поддержал действия властей Испании в ситуации с Каталонией

СТРАСБУРГ, 12 окт — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Экс-глава ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Педро Аграмунт поддержал испанские власти в сложившейся вокруг Каталонии ситуации.
В четверг в ПАСЕ проходит свободная дискуссия по ситуации вокруг Каталонии.
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября.
На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. Каталонские власти заявили, что в ходе столкновений пострадали 893 участника голосования, МВД со своей стороны сообщил о 431 пострадавшем сотруднике.
За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.
В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.
На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.
"1 октября полиция действовала в соответствии с требованиями Верховного суда и Высшего суда Каталонии и выступила против уничтожения Каталонии", — добавил он.
"Я выступаю за соблюдение законов, выступаю за то, чтобы были действия в защиту законности и в защиту единства Испании", — заключил Педро Аграмунт, который, несмотря на добровольную отставку и скандал, остается главой национальной делегации Испании в ПАСЕ.