"Дьявольское пламя": огненный смерч в Португалии попал на видео

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Португальские спасатели сняли на видео возникновение огненного торнадо. Кадры редкого природного явления опубликованы на YouTube.

На записи запечатлен небольшой поселок Арганил в округе Коимбра, где бушуют лесные пожары. Как сообщает Daily Mail, населенный пункт серьезно пострадал из-за "дьявольского пламени". Со стихией в центральной части страны борются более тысячи сотрудников экстренных служб.

Огненные смерчи возникают в результате изменения плотности воздуха над очагами пожара. Из-за постоянной подпитки огня холодным воздухом на ограниченном пространстве возникает эффект "дымовой трубы", который выбрасывает языки пламени на высоту нескольких метров.