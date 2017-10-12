Посол Израиля призвал вслед за США выйти из ЮНЕСКО

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама-Коэн рекомендует последовать примеру США и покинуть ряды международной организации.

Американские власти объявили в четверг о решении с 2019 года выйти из ЮНЕСКО и продолжить работу там в статусе наблюдателя.

"До сегодняшнего дня я придерживался мнения, что нам не следует выходить из ЮНЕСКО, несмотря на все ее безумные решения. Сейчас же, после того, как США выходят, в основном, из-за преследования Израиля в ЮНЕСКО, на мой взгляд, следует выйти с ними немедленно", — написал дипломат на своей странице в социальной сети Facebook.

Он оговорился, что это его личное мнение, и окончательное слово — за премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который, по словам Шамы-Коэна, имеет "более широкую и детализированную картину".

Официальной реакции Израиля на решение США пока нет.

У Израиля сложились напряженные отношения с ЮНЕСКО, где регулярно оспаривают правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима и значимыми для еврейской истории и традиции районами Западного берега реки Иордан.

В череде резолюций, принимаемых автоматическим большинством, организация называет Израиль оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы осуждаются как нарушение международного права.

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