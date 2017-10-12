Печальная новость или ничего не потеряли? США объявили о выходе из ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдепартамент в среду объявил о выходе США из ЮНЕСКО. В Вашингтоне такое решение объяснили необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью". В Москве опечалены подобным шагом, но и во многом связывают его с нежеланием платить по долгам, скопившимся у Вашингтона.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, а с 2019 Штаты будут находиться в статусе наблюдателя при организации. Еще в 2011 году США приостановили финансовое участие в организации.

Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 года. Штаб-квартира организации располагается в Париже (Франция).

Нелегкое решение

В заявлении официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт говорится, что данное решение Вашингтону было принять "нелегко". "Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью (по членским взносам — ред.) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью в ЮНЕСКО", — говорится в заявлении.

Несмотря на решение о выходе, США заявили гендиректору ЮНЕСКО о своем желании продолжать взаимодействовать с организацией в качестве наблюдателя, чтобы "внести свой вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам, осуществляемым организацией, включая охрану всемирного наследия, пропаганду свободы прессы и содействие научному сотрудничеству и образованию".

В ЮНЕСКО сожалеют

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением США о выходе из организации, о котором ее уведомил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"В роли генерального директора ЮНЕСКО я глубоко сожалею в связи с решением США покинуть ЮНЕСКО, о чем я узнала из официального письма американского госсекретаря Рекса Тиллерсона", — говорится в коммюнике, распространенном организацией.

По словам Боковой, даже после приостановки финансового участия США в деятельности организации, в ЮНЕСКО всегда считали, что США по-прежнему ее важный член.

"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркнула Бокова.

В МИД Франции — стране, где располагается штаб-квартира ЮНЕСКО — также выразили сожаление подобным шагом США "в тот момент, когда поддержка международного сообщества этой организации является первоочередной".

Печальная ли новость?

В Кремле выход США из ЮНЕСКО назвали печальной новостью. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что такой шаг Вашингтона говорит прежде всего плохо о самой Америке. По его словам, этот шаг — показатель непринятия во внимание мнения всего мира, то есть "есть наше мнение, а остальное мне неинтересно". "Это странно и не очень умно, на мой взгляд", — подчеркнул Толстой.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ, экс-постпред РФ при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова считает, что ЮНЕСКО ничего не потеряет с выходом США, никакой пользы организации Штаты не приносили.

"С 2011 года они фактически не платят в бюджет организации. Это логичный шаг — тут надо было либо реструктурировать долг и реально платить в текущий бюджет, либо уходить из организации. Они решили уходить — это абсолютно в общей логике Трампа на сегодняшний день", — сказала Митрофанова.

"Ничего, ЮНЕСКО будет проще без них работать на самом деле. Никакой пользы они организации не приносили в последние годы", — подчеркнула она.

Негативно скажется на мировой культуре

По словам Митрофановой, США в организации исключительно занимались поддержкой позиции Израиля, "придерживались определенных позиций в отношении тех стран, в которых их не устраивают режимы". "Там в повестке дня идут все время вопросы, связанные с культурным наследием и образованием на палестинских территориях, и всегда есть определенный демарш со стороны Израиля. Но я думаю, что это абсолютный предлог — просто они посчитали свой долг и посчитали, что им проще выйти из ЮНЕСКО, чем выплачивать долг, который у них скопился с 2011 года", — отметила Митрофанова.

Выход США из ЮНЕСКО негативно скажется как на мировой культуре, так и на самих Штатах, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

"Для России это никак не скажется, для ЮНЕСКО — обязательно, потому что вклад США в эту организацию был значительным. Также это плохо для мировой культуры и для самих США, потому что вне мировой культуры не существуют даже США", — заявил Бортко РИА Новости.

При этом депутат отметил, что США в последние время отличаются тем, что совершают странные и непонятные действия, которые вызывают удивление, "это как раз одно из них".

Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев считает, что объявление о нежелании США участвовать в ЮНЕСКО — это поведение реального изгоя, а не ответственной державы. Москва, по его словам, заинтересована в том, чтобы США остановили свою "гонку выходов" из соглашений.

"Решение США покинуть ЮНЕСКО я не стал бы рассматривать как простое продолжение политики президента США (Дональда) Трампа "выходить из всего, что не приносит прямую пользу Америке", — написал Косачев в Facebook.

Дело в том, что у Вашингтона, причем не только при Дональде Трампе, давний и болезненный "зуб" на эту гуманитарную организацию в системе ООН, поскольку она в 2011 году приняла в свой состав Палестину, пояснил сенатор. "В знак протеста тогда США (вместе с Израилем) отказались от финансирования ЮНЕСКО, а это более пятой части ее бюджета. Естественно, пострадали в первую очередь те программы, которые инициировали сами США, в их числе, например, программа изучения истории холокоста", — отметил парламентарий.

"Однако даже в череде прочих отказов Вашингтона от продолжения своих международных обязательств этот шаг выглядит весьма одиозно — это поведение реального изгоя, а не ответственной международной державы, коей себя повсеместно презентуют сами США", — подчеркнул политик.

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