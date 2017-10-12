Печальная новость или ничего не потеряли? США объявили о выходе из ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Госдепартамент в среду объявил о выходе США из ЮНЕСКО. В Вашингтоне такое решение объяснили необходимостью реформы организации и "антиизраильской предвзятостью". В Москве опечалены подобным шагом, но и во многом связывают его с нежеланием платить по долгам, скопившимся у Вашингтона.
Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, ЮНЕСКО) была создана 16 ноября 1945 года. Штаб-квартира организации располагается в Париже (Франция).
Нелегкое решение
Несмотря на решение о выходе, США заявили гендиректору ЮНЕСКО о своем желании продолжать взаимодействовать с организацией в качестве наблюдателя, чтобы "внести свой вклад в развитие взглядов, перспектив и экспертных знаний США по некоторым важным вопросам, осуществляемым организацией, включая охрану всемирного наследия, пропаганду свободы прессы и содействие научному сотрудничеству и образованию".
В ЮНЕСКО сожалеют
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением США о выходе из организации, о котором ее уведомил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.
"В роли генерального директора ЮНЕСКО я глубоко сожалею в связи с решением США покинуть ЮНЕСКО, о чем я узнала из официального письма американского госсекретаря Рекса Тиллерсона", — говорится в коммюнике, распространенном организацией.
"Эта истина стала еще более очевидна сегодня, в то время, когда рост экстремизма и терроризма требует новых долгосрочных решений во имя мира и свободы, в условиях борьбы с расизмом и антисемитизмом, в сражении с невежеством и дискриминацией", — подчеркнула Бокова.
В МИД Франции — стране, где располагается штаб-квартира ЮНЕСКО — также выразили сожаление подобным шагом США "в тот момент, когда поддержка международного сообщества этой организации является первоочередной".
Печальная ли новость?
В Кремле выход США из ЮНЕСКО назвали печальной новостью. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой заявил, что такой шаг Вашингтона говорит прежде всего плохо о самой Америке. По его словам, этот шаг — показатель непринятия во внимание мнения всего мира, то есть "есть наше мнение, а остальное мне неинтересно". "Это странно и не очень умно, на мой взгляд", — подчеркнул Толстой.
"С 2011 года они фактически не платят в бюджет организации. Это логичный шаг — тут надо было либо реструктурировать долг и реально платить в текущий бюджет, либо уходить из организации. Они решили уходить — это абсолютно в общей логике Трампа на сегодняшний день", — сказала Митрофанова.
"Ничего, ЮНЕСКО будет проще без них работать на самом деле. Никакой пользы они организации не приносили в последние годы", — подчеркнула она.
Негативно скажется на мировой культуре
Выход США из ЮНЕСКО негативно скажется как на мировой культуре, так и на самих Штатах, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.
При этом депутат отметил, что США в последние время отличаются тем, что совершают странные и непонятные действия, которые вызывают удивление, "это как раз одно из них".
Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев считает, что объявление о нежелании США участвовать в ЮНЕСКО — это поведение реального изгоя, а не ответственной державы. Москва, по его словам, заинтересована в том, чтобы США остановили свою "гонку выходов" из соглашений.
"Решение США покинуть ЮНЕСКО я не стал бы рассматривать как простое продолжение политики президента США (Дональда) Трампа "выходить из всего, что не приносит прямую пользу Америке", — написал Косачев в Facebook.
"Однако даже в череде прочих отказов Вашингтона от продолжения своих международных обязательств этот шаг выглядит весьма одиозно — это поведение реального изгоя, а не ответственной международной державы, коей себя повсеместно презентуют сами США", — подчеркнул политик.
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