Трамп подписал указ, который сворачивает Obamacare

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ Барака Обамы, известной как Obamacare.

"Этот указ определяет первые шаги по предоставлению миллионам американцев облегчения бремени Obamacare", — сказал Трамп, выступая в Вашингтоне.

Он отметил, что новые меры "не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов". Выступление Трампа транслировал телеканал CNN.

Трамп, в частности, пообещал, что американские страховые компании смогут предоставлять клиентам краткосрочные медстраховки.

В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.

Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.