Трамп подписал указ, который сворачивает Obamacare

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал исполнительный указ по реформе здравоохранения, который начинает процесс сворачивания программы реформ Барака Обамы, известной как Obamacare.
Он отметил, что новые меры "не будут стоить практически ничего правительству США, но позволят людям сэкономить миллионы долларов". Выступление Трампа транслировал телеканал CNN.
Трамп, в частности, пообещал, что американские страховые компании смогут предоставлять клиентам краткосрочные медстраховки.
В результате реформы Obamacare американцев обязали под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысили налоги на здравоохранение, а в обмен предложили субсидии и расширение помощи бедным. Реформа предусматривала также меры по усилению конкуренции и сокращению стоимости медицинского обслуживания, но не преуспела в этом отношении. Во многих штатах число страховщиков на индивидуальном рынке резко сократилось, а цены на страховые полисы резко выросли.
Жители США тратят на медицину рекордные 18% самого высокого в мире ВВП. Обе партии в конгрессе признают необходимость дальнейшего реформирования системы здравоохранения. При этом республиканцы обвиняют демократов в том, что они под предлогом улучшения системы повышают налоги. Демократы утверждают, что весь республиканский план по здравоохранению представляет собой не что иное, как план по снижению налогов для богатых.