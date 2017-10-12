Додон выступил против изменения названия государственного языка в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу РИА Новости, что намерен блокировать инициативу об изменении в конституции названия государственного языка с "молдавского" на "румынский".

Ранее фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила поправку к конституции, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский". По словам председателя фракции Тудора Делиу, под проектом поставили подписи 34 депутата. Чтобы парламент перешел к обсуждению инициативы по изменению конституции, необходимо получить положительное заключение Конституционного суда (КС), принятое не менее чем четырьмя из шести судей. При этом поправка вступит в силу, если за нее проголосуют как минимум 67 депутатов в 101-местном парламенте.

"Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически ее не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка", — отметил Додон.

Он пояснил, что по процедуре у Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы высказаться по этому вопросу, а затем проект переходит в парламент. "Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберется. А если проголосуют, я не промульгирую (не подпишу – ред.). Наш родной государственный язык — это молдавский. Так было, есть и будет", — подчеркнул Додон.

В 2013 году КС Молдавии принял решение, что государственным языком в стране является румынский. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны, где указан молдавский. Споры вокруг этой темы продолжаются до сих пор. Однако, по данным переписи населения Молдавии в 2014 году, 52,7% населения страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском.