У родных погибшей в Доминикане россиянки нет средств для доставки тела

ЧЕЛЯБИНСК, 12 окт – РИА Новости. Мать и сестра погибшей в Доминикане россиянки Натальи Бородиной, уроженки Челябинской области, не имеют средств, необходимых для доставки тела погибшей на родину, сообщила РИА Новости подруга сестры погибшей Анжелика.

Ранее портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию сообщил, что туристка из РФ погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны. По данным представителя полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась из окна автомобиля на полном ходу. При этом отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды. По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Как сообщает портал, в момент происшествия в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.

"У Натальи в Челябинской области осталась родная сестра Юлия и мама, которой уже 80 лет. Ее сестра воспитывает своего сына, а также сына Натальи. Необходимых средств на транспортировку тела погибшей у них нет", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Наталья проживала в Каннах, а где и кем она работала, родственники не знают. Ей лишь известно, что своей сестре она высылала денежные средства для содержания сына.

Кроме того, подруга сестры добавила, что Наталья приехала в Доминикану самостоятельно: приобрела авиабилеты, забронировала отель, никакой страховки у нее не было. Автомобиль, на котором она ехала в тот день, был взят напрокат, а машина Натальи осталась в Каннах.

На странице самой Натальи "Вконтакте" в графе место работы указано – "консульства Европы", также там размещено много фотографий из разных стран мира, последнее фото было добавлено ею 26 августа.