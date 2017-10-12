"Сюрприза не вышло": США перебросили в Польшу вторую бронетанковую бригаду

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США перебросили вторую бронетанковую бригаду в Польшу, тем самым развеяв последние сомнения Москвы о своих внешнеполитических амбициях – намерении пересмотреть основополагающие двусторонние договоры в сфере безопасности.

В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Польшу на фоне российско-белорусского учения "Запад-2017" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Польше и Прибалтике осталась не выведенной техника 3-й американской бригады.

Таким образом, сегодня у российских границ де-факто развернута не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда, по словам генерала, за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия).

Политики и эксперты сходятся во мнении, что предпринятые НАТО маневры пролили свет на цели развернутой накануне российско-белорусских учений "Запад-2017" медиа-кампании, в которой обвинения европейских и американских СМИ Москвы и Минска в отработке агрессии по отношении к Польше и странам Балтии служили отвлекающим маневром для действительно недружественных действий по отношению к РФ.

Сюрприза не вышло

Наращивание военного присутствия США в Польше не стало для России неожиданностью. Как заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, "трюк не прошёл" — маневры НАТО были замечены, и Москва сторона ждёт объяснений этого шага.

"Таким образом ещё раз подтвердилось, что США и НАТО ничего не делают случайно — даже истерики в СМИ, которыми сопровождались российско-белорусские учения "Запад 2017". Причина оказалась банальной и прагматичной: нужны были обоснования для нарушения пока ещё не отменённых договоренностей НАТО и России о неразмещении значительных (а дивизия — это значительно) вооружений и сил у границ друг друга", — написал Косачев в Facebook.

Примечательно, что ещё до начала учений "Запад-2017" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский предсказал подобное развитие событий, отметив, что Альянс обязательно использует российские учения как предлог для наращивания своего присутствия в Европе.

"Если посчитать в сумме что они (НАТО — ред.) подготовили, можно четко сказать, что в Прибалтике собираются развернуть группировку численностью 120-150 тысяч человек — для этого готовится материальная база, и в Польше — группировку численностью 70-80 тысяч человек. А прикрываются нашими учениями. Делают это потому, что, якобы, русские угрожают им. А мы на учения ("Запад-2017" в Белоруссию) отправляем всего лишь 3 тысячи человек", — заявлял Мураховский в сентябре 2017 года на пресс-конференции, посвященной "Западу".

Пересмотр договоренностей

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день официальных комментариев Вашингтона, в Москве уверены, что произошедшее повлечет за собой серьезные последствия и потребует пересмотра ключевых договоренностей в сфере безопасности.

Как заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия может выйти из основополагающего акта Россия-НАТО, если США продолжат усиливать своё военное присутствие у российских границ в Польше и Прибалтике.

Схожего мнения придерживается известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, отметивший, что ранее США поставили под сомнение договор по открытому небу односторонними решениями на запрет наблюдательных полетов российских самолетов, также не исключен выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Страха нет

Несмотря на опасные действия США и их союзников, Вооруженные силы РФ в состоянии в случае необходимости отразить потенциальную угрозу у своих западных границ, уверены российские политики.

"С учётом созданных группировок, нельзя отрицать наличия дополнительных боевых потенциалов стран НАТО, но сегодня Западная группировка способна минимизировать угрозы не только заявленных сил, но и большего масштаба", — заявил РИА Новости бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Виктор Озеров.

При этом российские политики предостерегли соседние страны, на чьих территориях сегодня размещаются американские войска, выразив мнение, что участвуя в военных авантюрах США, Польша и Прибалтика по своей воле становятся заложниками ситуации.

"Страны Прибалтики должны четко понимать, что США ставят их в ситуацию заложников о возможном введении боевых действий… Эскалация напряженности, конечно же, является неким толчком для еще раз большего сосредоточения усилий на данном направлении со стороны наших вооруженных сил, еще большей направленности на вопросы укрепления обороноспособности нашей страны", — заявил журналистам зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.