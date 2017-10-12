Киев о резолюции ПАСЕ по закону об образовании: не учли аргументы Украины

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании не учитывает аргументы Киева, заявила начальник управления международного сотрудничества министерства образования и науки Украины Анна Новосад.
ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.
"Позиция Минобразования следующая: обеспокоенность ПАСЕ может вызвать нашу обеспокоенность в ответ, потому что Совет Европы показал, что они в этом вопросе не способны на сбалансированную позицию, которая бы учитывала аргументы украинской стороны… Тот текст резолюции, который принят, он отражает лишь позицию Венгрии и Румынии. Аргументы украинской стороны во внимание приняты не были", – заявила Новосад в эфире телеканала "112 Украина".
Она также подчеркнула, что Украина рассчитывает получить независимое экспертное заключение Венецианской комиссии относительно закона до конца 2017 года или в начале следующего года.
В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.