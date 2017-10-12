Киев о резолюции ПАСЕ по закону об образовании: не учли аргументы Украины

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании не учитывает аргументы Киева, заявила начальник управления международного сотрудничества министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

ПАСЕ в четверг приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.

"Позиция Минобразования следующая: обеспокоенность ПАСЕ может вызвать нашу обеспокоенность в ответ, потому что Совет Европы показал, что они в этом вопросе не способны на сбалансированную позицию, которая бы учитывала аргументы украинской стороны… Тот текст резолюции, который принят, он отражает лишь позицию Венгрии и Румынии. Аргументы украинской стороны во внимание приняты не были", – заявила Новосад в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, представленный докладчиком вариант резолюции ПАСЕ отличался от того, который рассматривался на заседании комитета. "По состоянию на вчера нашему вниманию был представлен совершенно другой драфт (проект) резолюции, которую поставил докладчик-эстонец Андрес Херкель. Но сегодня проголосовали совершенно другой текст доклада, который выбросил все те вещи, которые касались имплементации закона", – сказала Новосад.

Она также подчеркнула, что Украина рассчитывает получить независимое экспертное заключение Венецианской комиссии относительно закона до конца 2017 года или в начале следующего года.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.