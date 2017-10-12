В Белоруссии нашли мужчину, три месяца блуждавшего в лесу

МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда нашли в Ельском районе Белоруссии 60-летнего Степана Хамутовского, который пропал в конце июля — мужчина три месяца провел в лесах.
"Когда было заявление о пропаже — начали розыскные мероприятия. Так как он живет в Ельске и у него есть работа, вариант того, что уехал на заработки в Россию, отпал. Отрабатывались разные версии, постоянно изучались его связи и жизнь — чтобы знать, где пропал", — пояснил представитель УВД.
Поисковая операция осложнялась тем, что вокруг Ельска достаточно обширные леса, и поиски могли затянуться надолго.
В начале октября поиски получили новый толчок: грибники рассказали спасателям, что видели в лесу мужчину, попадающего под описание разыскиваемого. Нашли Степана Хамутовского 11 октября. По словам волонтеров, его здоровью ничего не угрожало, однако обувь и одежда на нем сильно износились.
Счастливый конец истории блуждания по лесу 60-летнего Степана Хамутовского дал надежду и тем, кто продолжает искать пропавшего в Беловежской пуще 11-летнего Максима Мархалюка. Мальчик ушел из дома 16 сентября. В его поисках участвуют более 500 человек.
Всего, по данным МВД, после грибного сезона-2017 в белорусских лесах ищут еще почти два десятка человек.
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