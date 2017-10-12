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В Белоруссии нашли мужчину, три месяца блуждавшего в лесу

18:4812.10.2017
09610
© Фото : группа "Поисково-спасательный отряд "Симуран" Гомель" Вконтакте Волонтеры поисково-спасательного отряда Симуран нашли в лесах Ельского района 60-летнего Степана ХамутовскогоВолонтеры поисково-спасательного отряда Симуран нашли в лесах Ельского района 60-летнего Степана Хамутовского
© Фото : группа "Поисково-спасательный отряд "Симуран" Гомель" Вконтакте

МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда нашли в Ельском районе Белоруссии 60-летнего Степана Хамутовского, который пропал в конце июля — мужчина три месяца провел в лесах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Как рассказали Sputnik Беларусь в УВД Гомельской области, заявление о пропаже подала его старшая сестра на 18-й день: раньше мужчина уже уходил из дома — иногда его не было до двух недель — но он всегда возвращался домой самостоятельно.

"Когда было заявление о пропаже — начали розыскные мероприятия. Так как он живет в Ельске и у него есть работа, вариант того, что уехал на заработки в Россию, отпал. Отрабатывались разные версии, постоянно изучались его связи и жизнь — чтобы знать, где пропал", — пояснил представитель УВД.

© Фото : группа "Поисково-спасательный отряд "Симуран" Гомель" Вконтакте Волонтеры поисково-спасательного отряда "Симуран" в поисах 60-летнего Степана Хамутовского в
© Фото : группа "Поисково-спасательный отряд "Симуран" Гомель" Вконтакте
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Симуран" в поисах 60-летнего Степана Хамутовского в

Поисковая операция осложнялась тем, что вокруг Ельска достаточно обширные леса, и поиски могли затянуться надолго.

В начале октября поиски получили новый толчок: грибники рассказали спасателям, что видели в лесу мужчину, попадающего под описание разыскиваемого. Нашли Степана Хамутовского 11 октября. По словам волонтеров, его здоровью ничего не угрожало, однако обувь и одежда на нем сильно износились.

Лес. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Грибник под Ярославлем неделю блуждал по лесу, пока не вышел к деревне
На вопрос о психическом состоянии Хамутовского в УВД затруднились ответить.

Счастливый конец истории блуждания по лесу 60-летнего Степана Хамутовского дал надежду и тем, кто продолжает искать пропавшего в Беловежской пуще 11-летнего Максима Мархалюка. Мальчик ушел из дома 16 сентября. В его поисках участвуют более 500 человек.
Всего, по данным МВД, после грибного сезона-2017 в белорусских лесах ищут еще почти два десятка человек.

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© Фото : группа "Поисково-спасательный отряд "Симуран" Гомель" Вконтакте Волонтеры поисково-спасательного отряда "Симуран" в поисах 60-летнего Степана Хамутовского в
© Фото : группа "Поисково-спасательный отряд "Симуран" Гомель" Вконтакте
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Симуран" в поисах 60-летнего Степана Хамутовского в
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