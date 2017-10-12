В Белоруссии нашли мужчину, три месяца блуждавшего в лесу

МИНСК, 12 окт — РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда нашли в Ельском районе Белоруссии 60-летнего Степана Хамутовского, который пропал в конце июля — мужчина три месяца провел в лесах.

Как рассказали Sputnik Беларусь в УВД Гомельской области, заявление о пропаже подала его старшая сестра на 18-й день: раньше мужчина уже уходил из дома — иногда его не было до двух недель — но он всегда возвращался домой самостоятельно.

"Когда было заявление о пропаже — начали розыскные мероприятия. Так как он живет в Ельске и у него есть работа, вариант того, что уехал на заработки в Россию, отпал. Отрабатывались разные версии, постоянно изучались его связи и жизнь — чтобы знать, где пропал", — пояснил представитель УВД.

Поисковая операция осложнялась тем, что вокруг Ельска достаточно обширные леса, и поиски могли затянуться надолго.

В начале октября поиски получили новый толчок: грибники рассказали спасателям, что видели в лесу мужчину, попадающего под описание разыскиваемого. Нашли Степана Хамутовского 11 октября. По словам волонтеров, его здоровью ничего не угрожало, однако обувь и одежда на нем сильно износились.

На вопрос о психическом состоянии Хамутовского в УВД затруднились ответить.

Счастливый конец истории блуждания по лесу 60-летнего Степана Хамутовского дал надежду и тем, кто продолжает искать пропавшего в Беловежской пуще 11-летнего Максима Мархалюка. Мальчик ушел из дома 16 сентября. В его поисках участвуют более 500 человек.

Всего, по данным МВД, после грибного сезона-2017 в белорусских лесах ищут еще почти два десятка человек.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>