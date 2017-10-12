Премьер Ирака назвал условие для начала диалога с Курдистаном

ДУБАЙ, 12 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что признание территориальной целостности и единства Ирака является условием для начала диалога с Иракским Курдистаном.
Он отметил, что власти Ирака не бойкотируют Курдистан, и отношения между Ираком и регионом продолжаются.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.