Лидер Каталонии выбрал тактику Троцкого "ни мира, ни войны", уверен эксперт

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон, подписав декларацию о независимости региона и одновременно предложив парламенту приостановить провозглашение независимости на время переговоров с испанскими властями, избрал знаменитую тактику Льва Троцкого "ни мира, ни войны", считает доцент МГИМО, специалист по европейской интеграции Александр Тэвдой-Бурмули. Однако пока что ситуация вокруг каталонского референдума выглядит таким образом, что сепаратисты его проиграли, считает он.

Каталонцы проиграли юридически и политически

Выступая 10 октября в парламенте Каталонии с результатами референдума, председатель правительства региона Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

"Каталонцы и юридически, и политически референдум проиграли. Юридически у них не было права на его проведение, что сразу создало им неблагоприятный международный и внутрииспанский контекст", — заявил российский эксперт на круглом столе в ИА "Росбалт".

Что касается политического аспекта, то слабость сторонников независимости в том, что в референдуме приняло участие меньше половины избирателей. Всего в Каталонии 5,4 миллиона избирателей, а проголосовало меньше 2 миллионов, отметил Тэвдой-Бурмули.

"Они недобрали 50 процентов… Такой вопрос, как выход из страны и образование нового государства, таким меньшинством, безусловно, не решается. В этом смысле политически они проиграли", — пояснил эксперт.

Мадрид грубо подыграл Каталонии

Свои ошибки допустил и Мадрид, считает эксперт. Власти Испании "довольно глупо подыграли" сторонникам независимости Каталонии.

"Мадриду нужно было пустить это на самотек, пришло бы еще меньше людей, и было бы очень легко этот референдум дезавуировать. Но (премьер-министр Испании Мариано) Рахой полез напролом, применил силу, чем создал дополнительную мотивацию сторонникам независимости. Создал ореол обиженных в глазах европейского общества у каталонцев", — считает он. В это связи он назвал политический кризис в Испании "игрой двух лузеров".

Для Каталонии ставки слишком высоки

По его оценке, "дальнейший подъем ставок, когда Пучдемон объявил и не объявил о независимости, рассчитан именно на то, чтобы Мадрид в очередной раз проявил свойства быка корриды, и с красными глазами полез на Барселону дальше".

В то же время и для самой Барселоны ставки высоки, считает эксперт. Если Каталония выйдет из состава Испании, то она потеряет часть налогооблагаемой базы, которую уже начал выводить из Каталонии Мадрид, покинет ЕС, зону евро, единый внутренний рынок и шенгенскую зону.

"Взвесив это, Пучдемон избрал позицию Троцкого на переговорах в Бресте – "ни войны, ни мира, армию распустить". Он отдал ход Мадриду в надежде на то, что Мадрид вступит с ним в переговоры. Но Мадрид не будет вступать в переговоры, потому что у него на руках достаточное количество козырей… Любые переговоры Мадрид будет вести только с новым правительством", — считает эксперт.

Пряник для Каталонии

По его мнению, власти Каталонии загнали себя в трудную ситуацию. Если Каталония все-таки пойдет на провозглашение независимости, то реакцию Мадрида и дальнейшее развитие событий прогнозировать сложно – в регионе возможны новые столкновения, а Мадрид может совершить новые ошибки.

Если же Пучдемон откажется от провозглашения независимости, то он потеряет поддержку своих сторонников.

В любом случае, в регионе высока вероятность смены правительства, и уже с новым правительством Мадрид будет вести переговоры.

"Испанцам имеет смысл предложить каталонцам и некий "пряник"… Каталонцы еще в 2000-ых годах предлагали, чтобы в испанскую конституцию была внесена статья о каталонской нации как части испанской. В тот момент испанцы категорически отказались. Вещь статусная, которая может позволить сепаратистам сохранить лицо", — привел пример эксперт.

Лев Троцкий возглавлял делегацию Советской России на переговорах о сепаратном мире в ходе Первой мировой войны в Брест-Литовске в 1918 году. С расчётом на скорую пролетарскую революцию в Центральной Европе, он стремился к затягиванию переговоров и выдвинул лозунг "ни войны, ни мира", то есть призвал к прекращению войны без подписания мирного договора.