Лидер Каталонии выбрал тактику Троцкого "ни мира, ни войны", уверен эксперт

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон, подписав декларацию о независимости региона и одновременно предложив парламенту приостановить провозглашение независимости на время переговоров с испанскими властями, избрал знаменитую тактику Льва Троцкого "ни мира, ни войны", считает доцент МГИМО, специалист по европейской интеграции Александр Тэвдой-Бурмули. Однако пока что ситуация вокруг каталонского референдума выглядит таким образом, что сепаратисты его проиграли, считает он.
Каталонцы проиграли юридически и политически
"Каталонцы и юридически, и политически референдум проиграли. Юридически у них не было права на его проведение, что сразу создало им неблагоприятный международный и внутрииспанский контекст", — заявил российский эксперт на круглом столе в ИА "Росбалт".
"Они недобрали 50 процентов… Такой вопрос, как выход из страны и образование нового государства, таким меньшинством, безусловно, не решается. В этом смысле политически они проиграли", — пояснил эксперт.
Мадрид грубо подыграл Каталонии
Свои ошибки допустил и Мадрид, считает эксперт. Власти Испании "довольно глупо подыграли" сторонникам независимости Каталонии.
"Мадриду нужно было пустить это на самотек, пришло бы еще меньше людей, и было бы очень легко этот референдум дезавуировать. Но (премьер-министр Испании Мариано) Рахой полез напролом, применил силу, чем создал дополнительную мотивацию сторонникам независимости. Создал ореол обиженных в глазах европейского общества у каталонцев", — считает он. В это связи он назвал политический кризис в Испании "игрой двух лузеров".
Для Каталонии ставки слишком высоки
По его оценке, "дальнейший подъем ставок, когда Пучдемон объявил и не объявил о независимости, рассчитан именно на то, чтобы Мадрид в очередной раз проявил свойства быка корриды, и с красными глазами полез на Барселону дальше".
"Взвесив это, Пучдемон избрал позицию Троцкого на переговорах в Бресте – "ни войны, ни мира, армию распустить". Он отдал ход Мадриду в надежде на то, что Мадрид вступит с ним в переговоры. Но Мадрид не будет вступать в переговоры, потому что у него на руках достаточное количество козырей… Любые переговоры Мадрид будет вести только с новым правительством", — считает эксперт.
Пряник для Каталонии
По его мнению, власти Каталонии загнали себя в трудную ситуацию. Если Каталония все-таки пойдет на провозглашение независимости, то реакцию Мадрида и дальнейшее развитие событий прогнозировать сложно – в регионе возможны новые столкновения, а Мадрид может совершить новые ошибки.
Если же Пучдемон откажется от провозглашения независимости, то он потеряет поддержку своих сторонников.
В любом случае, в регионе высока вероятность смены правительства, и уже с новым правительством Мадрид будет вести переговоры.
Лев Троцкий возглавлял делегацию Советской России на переговорах о сепаратном мире в ходе Первой мировой войны в Брест-Литовске в 1918 году. С расчётом на скорую пролетарскую революцию в Центральной Европе, он стремился к затягиванию переговоров и выдвинул лозунг "ни войны, ни мира", то есть призвал к прекращению войны без подписания мирного договора.