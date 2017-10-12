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Израиль требует разоружения ХАМАС в контексте межпалестинского примирения

18:4412.10.2017
(обновлено: 18:45 12.10.2017)
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CC BY-SA 3.0 / Escla / Border crossingpoint Golan highsПограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Архивное фотоПограничный пункт между Сирией и Израилем на Голанских высотах. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Escla / Border crossingpoint Golan highs

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Израиль настаивает на разоружении боевиков исламистского движения ХАМАС в контексте урегулирования межпалестинского конфликта, сообщил источник в политических кругах страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© AFP 2017 / Stephane Mahe
Премьер Израиля назвал условия для примирения с Палестиной
Конкурирующие палестинские движения ХАМАС и ФАТХ, которые, соответственно, правят в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, подписали в четверг в Каире очередную порцию соглашений о преодолении десятилетней междоусобицы и восстановления целостности политической системы.

"Любое примирение между (контролируемой ФАТХ — ред.) Палестинской администрацией и ХАМАС должно соответствовать международным соглашениям и отвечать условиям "квартета" (международных посредников в составе ООН, ЕС, России и США — ред.), включая в первую очередь признание Израиля и разоружение ХАМАС", — сказал РИА Новости чиновник на условиях анонимности.

"Продолжение строительства туннелей, производство ракет и организация террористических акций против Израиля противоречат условиям квартета и усилиям, которые предпринимают США для перезапуска политического процесса (ближневосточного урегулирования — ред.)", — добавил он.

Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Израиль, по словам источника, также требует от палестинской стороны немедленного освобождения двух своих граждан, удерживаемых в секторе Газа, и возвращения останков двух военнослужащих, которые погибли в 2014 году в ходе последнего вооруженного конфликта в анклаве.

Израиль ждет, что Палестинская администрация не позволит ХАМАС продолжать "какую бы то ни было террористическую деятельность" с подконтрольных ей территорий, включая сектор Газа, если тот действительно возвращается в орбиту ее влияния, добавил чиновник.

"До тех пор, пока ХАМАС не разоружится и не прекратит призывы к уничтожению Израиля, Израиль будет считать его ответственным за все акции террора с территории сектора Газа", — отметил он.

Аналогичные требования к палестинским фракциям озвучивал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе, когда в сектор Газа прибыло правительство национального единства принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, который сформировали исламисты для управления анклавом.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на мир между Палестиной и Израилем
Новые договоренности ФАТХ и ХАМАС предполагают, что единое правительство, действующее в системе органов Палестинской национальной администрации (ПНА), заработает в Газе и на Западном берегу с 1 декабря, а с 1 ноября под контроль силовых структур ПНА перейдет граница анклава с Египтом.

"Израиль будет следить за развитием событий на местах и действовать соответствующим образом", — сказал собеседник агентства.

ХАМАС, внесенный в Израиле в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с еврейским государством и ухудшающейся социально-экономической ситуации.

Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, включая кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой, пользующийся международным признанием и поддержкой.

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