Израиль требует разоружения ХАМАС в контексте межпалестинского примирения

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Израиль настаивает на разоружении боевиков исламистского движения ХАМАС в контексте урегулирования межпалестинского конфликта, сообщил источник в политических кругах страны.
"Любое примирение между (контролируемой ФАТХ — ред.) Палестинской администрацией и ХАМАС должно соответствовать международным соглашениям и отвечать условиям "квартета" (международных посредников в составе ООН, ЕС, России и США — ред.), включая в первую очередь признание Израиля и разоружение ХАМАС", — сказал РИА Новости чиновник на условиях анонимности.
"Продолжение строительства туннелей, производство ракет и организация террористических акций против Израиля противоречат условиям квартета и усилиям, которые предпринимают США для перезапуска политического процесса (ближневосточного урегулирования — ред.)", — добавил он.
Израиль ждет, что Палестинская администрация не позволит ХАМАС продолжать "какую бы то ни было террористическую деятельность" с подконтрольных ей территорий, включая сектор Газа, если тот действительно возвращается в орбиту ее влияния, добавил чиновник.
"До тех пор, пока ХАМАС не разоружится и не прекратит призывы к уничтожению Израиля, Израиль будет считать его ответственным за все акции террора с территории сектора Газа", — отметил он.
Аналогичные требования к палестинским фракциям озвучивал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе, когда в сектор Газа прибыло правительство национального единства принимать дела у так называемого "административного комитета" — квазикабинета, который сформировали исламисты для управления анклавом.
"Израиль будет следить за развитием событий на местах и действовать соответствующим образом", — сказал собеседник агентства.
ХАМАС, внесенный в Израиле в списки террористических организаций, десять лет правит в секторе Газа, который после переворота 2007 года живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с еврейским государством и ухудшающейся социально-экономической ситуации.
Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты ПНА, включая кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой, пользующийся международным признанием и поддержкой.