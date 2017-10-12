Дипломаты ищут родных россиянки, погибшей в Доминикане

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские дипломаты надеются, что доминиканские правоохранители помогут найти родственников россиянки, которая погибла в республике, высунувшись из машины на полном ходу, сказал РИА Новости консульский представитель посольства России в Венесуэле и по совместительству в Доминиканской Республике Зураб Перадзе.

Ранее местный портал Ensegundos со ссылкой на представителя национальной полиции Франка Феликса Дарана Мехию сообщил, что туристка из РФ погибла в Доминиканской республике, высунувшись из окна движущегося автомобиля на трассе, ведущей в сторону аэропорта Пунта-Каны.

По данным представителя полиции, инцидент произошел в среду в тот момент, когда девушка высунулась в окно автомобиля на полном ходу. При этом отмечается, что в момент происшествия на девушке практически не было одежды. По данным СМИ, погибшей является уроженка Челябинской области 35-летняя Наталья Бородина. Как сообщает портал, в момент происшествия в автомобиле вместе с девушкой находилась гражданка Украины Иванна Бойрачук, которая на камеру телефона записала произошедшее.

"Я связался с местной прокуратурой, чтобы они проинформировали меня об инциденте, сейчас идет следствие. Пока с родственниками связи нет, но мы надеемся, что связи между российской и доминиканскими правоохранителями помогут в этом вопросе", — сказал российский дипломат.

Он уточнил, что пока не ясно была ли у российской гражданки оформлена страховка.