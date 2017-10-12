Северная Корея признала Крым российским

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Пхеньяне издан атлас мира, где Крым обозначен российской территорией, говорится в сообщении посольства РФ в КНДР, размещенном на официальной странице в Facebook.
В дипмиссии отметили, что "КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации". "Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", — говорится в сообщении.
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