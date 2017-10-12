МИД Франции сожалеет о решении США выйти из ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции выражает сожаление в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКО, говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.

"Мы сожалеем в связи с американским решением выйти из ЮНЕСКО в тот момент, когда поддержка международного сообщества этой организации является первоочередной", — говорится в заявлении.

Там отмечается, что для Франции, где находится штаб-квартира организации, будущее ЮНЕСКО имеет большое значение.

"Франция остаётся приверженной действиям ЮНЕСКО и сферам ее компетентности, особенно в приоритетных областях образования, предупреждения радикализации и защиты культурного наследия под угрозой", — отмечают в МИД.

По мнению французских дипломатов, "ЮНЕСКО как никогда нуждается в проекте, который объединит все страны-члены, позволит восстановить доверие и обойти политические расхождения для служения важным миссиям ЮНЕСКО", — добавили в МИД.

В коммюнике отмечается, что кандидат на пост генерального директора организации, экс-министр культуры Франции Одри Азуле имеет такое же видение.

Четвёртый тур выборов генерального директора ЮНЕСКО состоится позднее в четверг в рамках 202-й сессии Исполнительного совета организации.

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