МИД Франции сожалеет о решении США выйти из ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции выражает сожаление в связи с решением США о выходе из ЮНЕСКО, говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
"Мы сожалеем в связи с американским решением выйти из ЮНЕСКО в тот момент, когда поддержка международного сообщества этой организации является первоочередной", — говорится в заявлении.
Там отмечается, что для Франции, где находится штаб-квартира организации, будущее ЮНЕСКО имеет большое значение.
По мнению французских дипломатов, "ЮНЕСКО как никогда нуждается в проекте, который объединит все страны-члены, позволит восстановить доверие и обойти политические расхождения для служения важным миссиям ЮНЕСКО", — добавили в МИД.
Четвёртый тур выборов генерального директора ЮНЕСКО состоится позднее в четверг в рамках 202-й сессии Исполнительного совета организации.
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