Датская полиция сообщила о новой находке по делу o подлодке Nautilus

СТОКГОЛЬМ, 12 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена сообщила в четверг об обнаружении пилы в бухте Кеге близ города, в районе которой находилась подлодка Nautilus с изобретателем Петером Мадсеном, подозреваемым в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Мадсен находится под арестом до конца октября, он подозревается в непристойном обращении с телом, в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью об изобретателе. Она пропала без вести после круиза на подлодке 10 августа, тело журналистки без головы и конечностей было обнаружено через несколько дней.

"Водолазы, в связи с продолжающимися поисками по делу о подлодке, обнаружили вчера пилу", — говорится в сообщении для прессы датской полиции. Имеет ли находка какое-либо отношение к делу пока определить сложно, и ответ на вопрос ожидается после анализа пилы, поясняется в сообщении для прессы. Поэтому полиция пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Изобретатель после исчезновения Валль утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее тело без одежды обнаружили после нескольких дней поиска, во время осмотра на торсе нашли следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. После последних находок Мадсен сообщил полиции, что отказывается от дальнейшего общения со следователями. Он также признал нарушение закона, "захоронив" журналистку в море. Однако Мадсен пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

Согласно окончательному отчету о вскрытии тела — руки, ноги и голова Ким были ампутированы пилой после ее смерти. Обнаружены также следы насилия на теле – многократные уколы острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Каких-либо подробностей о характере и размере уколов или ударов датские СМИ не пишут, сообщается лишь, что они имеются на груди и больше всего их на половых органах Ким – до 14 штук.

Кроме того, следователи после осмотра компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена и ее результаты ожидаются к концу года.

Про обнаруженное видео с кадрами пыток женщин Мадсен сказал ранее, что они не его и что доступ к компьютеру, который тоже не его, был у многих.