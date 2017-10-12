РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Датская полиция сообщила о новой находке по делу o подлодке Nautilus

18:0812.10.2017
0430
© AP Photo / TT / Johan Nilsson Сотрудники полиции Дании проводят поисковую операцию в заливе КопенгагенаСотрудники полиции Дании проводят поисковую операцию в заливе Копенгагена
© AP Photo / TT / Johan Nilsson

СТОКГОЛЬМ, 12 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена сообщила в четверг об обнаружении пилы в бухте Кеге близ города, в районе которой находилась подлодка Nautilus с изобретателем Петером Мадсеном, подозреваемым в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Частная подлодка Nautilus в гавани Копенгагена. Архивное фото
© AFP 2017 / Scanpix Denmark/Anders Valdsted
Загадка Nautilus: создатель подлодки рассказал, как погибла журналистка
Мадсен находится под арестом до конца октября, он подозревается в непристойном обращении с телом, в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью об изобретателе. Она пропала без вести после круиза на подлодке 10 августа, тело журналистки без головы и конечностей было обнаружено через несколько дней.

"Водолазы, в связи с продолжающимися поисками по делу о подлодке, обнаружили вчера пилу", — говорится в сообщении для прессы датской полиции. Имеет ли находка какое-либо отношение к делу пока определить сложно, и ответ на вопрос ожидается после анализа пилы, поясняется в сообщении для прессы. Поэтому полиция пока воздерживается от каких-либо комментариев.

Изобретатель после исчезновения Валль утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала крышка люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее тело без одежды обнаружили после нескольких дней поиска, во время осмотра на торсе нашли следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. После последних находок Мадсен сообщил полиции, что отказывается от дальнейшего общения со следователями. Он также признал нарушение закона, "захоронив" журналистку в море. Однако Мадсен пока не смог пояснить, почему тело журналистки нашли расчлененным.

Полицейские обследуют частную подлодку Nautilus в порту Копенгагена
© AP Photo / Ritzau Foto/Mogens Flindt
Датская полиция обследовала подлодку Nautilus при помощи сканера
Согласно окончательному отчету о вскрытии тела — руки, ноги и голова Ким были ампутированы пилой после ее смерти. Обнаружены также следы насилия на теле – многократные уколы острым предметом, появившиеся непосредственно перед смертью или сразу же после нее. Каких-либо подробностей о характере и размере уколов или ударов датские СМИ не пишут, сообщается лишь, что они имеются на груди и больше всего их на половых органах Ким – до 14 штук.

Кроме того, следователи после осмотра компьютера и жесткого диска, находившегося в мастерской Мадсена, нашли там видео с кадрами пыток и казни женщин. Полиция поясняет, что кадры сняты не Мадсеном, а кем-то за рубежом. Назначена судебно-психиатрическая экспертиза Мадсена и ее результаты ожидаются к концу года.

Про обнаруженное видео с кадрами пыток женщин Мадсен сказал ранее, что они не его и что доступ к компьютеру, который тоже не его, был у многих.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена