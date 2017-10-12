"Касперский" будет предоставлять Интерполу данные о новейших киберугрозах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" в рамках нового соглашения с Интерполом будет оперативно предоставлять данные о новейших киберугрозах, сообщила компания.

Стороны продлили и расширили соглашение о совместной работе. Цель сотрудничества – объединение усилий, знаний и экспертного опыта для расследования и предотвращения киберпреступлений.

"В частности, в рамках нового соглашения "Лаборатория Касперского" будет оперативно предоставлять Интерполу данные о новейших киберугрозах, детектируемых компанией. Эти сведения помогут экспертам по киберкриминалистике быстрее и эффективнее выявлять компьютерные инциденты по всему миру и пресекать деятельность киберпреступников", — отмечается в сообщении.

За более чем за 4 года сотрудничества "Лаборатория Касперского" и Интерпол реализовали ряд совместных проектов. Так, компания приняла активное участие в расследовании киберпреступной операции в Юго-Восточной Азии. "Лаборатория Касперского" помогла обнаружить около 9000 серверов, используемых злоумышленниками в качестве ботнета, и сотни зараженных веб-сайтов, среди которых были порталы государственных органов ряда стран этого региона.

Двумя годами ранее "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу вывести из строя ботнет Simda – сеть из более чем 770 тысяч зараженных компьютеров по всему миру.

"Новое соглашение Интерпола с "Лабораторией Касперского" – логичный шаг в развитии нашего взаимодействия. Он позволит нам гарантировать, что правоохранительные органы по всему миру будут иметь доступ к информации, которая поможет им в борьбе с киберугрозами", – отметил исполнительный директор Глобального комплекса инноваций Интерпола Нобору Накатани.