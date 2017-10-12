В парламенте Молдавии предложили изменить название государственного языка

КИШИНЕВ, 12 окт – РИА Новости. Фракция Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ) предложила в парламенте поправку к конституции страны, предусматривающую изменение названия государственного языка с "молдавского" на "румынский", заявил в четверг журналистам председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу.

"Фракция ЛДПМ инициировала в парламенте процедуру изменения статьи 13 пункта 1 конституции, а именно замену синтагмы "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики", на "румынский язык". Мы хотим восстановить историческую правду. Нас радует тот факт, что сегодня нам удалось собрать необходимое количество подписей – 34 – для того чтобы представить проект в Конституционный суд (КС)", — сообщил Делиу.

В 2013 году КС Молдавии принял решение о том, что государственным языком в Молдавии является румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Республики Молдова, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны, где указан молдавский. Споры вокруг этой темы продолжаются до сих пор. Однако, по данным переписи населения Молдавии, которая прошла в республике в 2014 году, 52,7% населения страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском. Президент Молдавии Игорь Додон неоднократно высказывался в поддержку молдавского языка.

Чтобы парламент перешел к обсуждению инициативы по изменению конституции, необходимо получить положительное заключение КС, принятое не менее чем четырьмя из шести судей. Чтобы поправка вступила в силу нужно, чтобы за нее проголосовали 67 депутатов в 101-местном парламенте.