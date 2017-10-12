Турция ужесточит контроль за судами, заходящими в Крым

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко договорился с властями Турции об усилении контроля за турецкими судами, которые заходят в порты Крыма, заявила в четверг его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Ранее депутат Верховной рады Украины от партии "Народный фронт" Андрей Тетерук предложил создать вокруг Крыма "токсичную атмосферу", чтобы ликвидировать торговые связи между полуостровом и Турцией. Он призвал добиться международного запрета на обслуживание судов, заходящих в порты Крыма, и ареста их капитанов.

По информации Сарган, после визита Луценко в Анкару 6 октября руководство палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса письмо, в котором турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается, что в Турцию не пропускаются "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов". Сарган также заявила о введении жесткой системы контроля, которая предусматривает право запросить у судов документы о выходе из последнего порта, а также записи бортового журнала.

"Более того, руководство порта должно получить письменное обязательство в форме "Этим мы заявляем и подтверждаем, что последней точкой отбытия этого судна, которое возвращается в наш порт, не является крымский порт, оно не идет из этого порта в крымские", — приводит Сарган выдержки из письма торгово-промышленной палаты Турции.

Предполагается, что эти действия применяются ко всем судам без исключений, "несмотря на владельца, флаги судов и то, являются они загруженными или нет". При условии выполнения этого предписания "турецкие портовые органы могут влиять на все без исключения суда, направляющиеся через Босфор", говорится в сообщении Сарган.

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