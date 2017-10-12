Слуцкий о выходе США из ЮНЕСКО: игнорирование мировых культурных традиций

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Выход США из ЮНЕСКО означает игнорирование многолетних мировых традиций в сфере мирового культурного наследия, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее США заявили о своем решении выйти из ЮНЕСКО. Страна будет оставаться членом ЮНЕСКО до 31 декабря 2018 года, а с 2019 года будет находиться в статусе наблюдателя в этой международной организации.

"Мотивы решения США по выходу из ЮНЕСКО весьма странные. ЮНЕСКО — мировая организация по защите культурных ценностей. По сути, это культурное измерение ООН. Важнейшей задачей ЮНЕСКО является сохранение мирового культурного наследия", — заявил Слуцкий журналистам в четверг.

"И выход США означает игнорирование многолетних мировых традиций в этой сфере. Никакой национальный фактор не может быть побудительным в этом случае. Непонятно. Странно. И очень жаль", — подчеркнул он.